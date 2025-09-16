Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și ai Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au desfășurat astăzi, 16 septembrie 2025, o acțiune de amploare pentru punerea în aplicare a patru mandate de percheziție domiciliară.

Perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane fizice din localitățile Hărnicești și Desești, în cadrul unor dosare penale ce vizează săvârșirea infracțiunilor de braconaj, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și furt.

În urma acțiunii, polițiștii au descoperit și indisponibilizat mai multe bunuri în vederea continuării cercetărilor, printre care o armă letală confecționată artizanal, deținută ilegal, 8 cartușe nepercutate, o capcană metalică neautorizată pentru capturarea vânatului, 24 de kilograme de carne de vânat, 2 trofee de vânat și o cameră de vânătoare din hrănitoare, improvizată.

Toate bunurile menționate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.