Și anul acesta Jandarmeria Maramureș a fost reprezentată cu cinste la cea de-a cincea ediție a competiției sportive outdorr cucaracter urban Baia Mare Half Marathon 2025, competiție desfășurată cu scopul de a responsabiliza cetățenii pentru protejarea pădurilor și a plantării de copaci pentru o viață sănătoasă

Anul acesta, plt. Stark Christian a ales să reprezinte Jandarmeria Maramureș la cea mai grea probă din concurs, semimaratonul de 21 km, unde a obținut locul I la categoria lui de vârstă.



Christian a parcurs distanța de 21de km în doar o oră și douăzeci și șase de minute, adică mai puțin de jumătate din timpul alocat pentru finalizarea cursei.

Pasionat de sport încă de mic, Christian a făcut înot și rugby în copilărie, iar după vârsta de 14 ani nu a lipsit nicio săptămână de la sala de forță sau de pe pista de alergare. De atunci se antrenează zilnic, iar secretul său pentru a se menține în formă este pregătirea constantă, o alimentație sănătoasă, dar și odihnă adecvată.

El se consideră un sportiv hybrid pentru că îi place să alterneze antrenamentele la sală cu ciclismul montan sau cu atletismul.

Christian lucrează la Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș din anul 2018, iar de atunci activează în cadrul Grupei Antiteroriste și Acțiuni Speciale din cadrul Detșamentului 1 Jandarmi Mobil.

„Îl felicităm pe Christian pentru toată munca depusă și pentru acest onorant rezultat. A reprezentat cu cinste instituția noastră și îi mulțumim pentru acest lucru!

Se cuvine să adresăm aprecieri și mulțumiri și celorlalți jandarmi care au participat la competiția Baia Mare Half Marathon 2025 și care, prin efortul și determinarea lor, au contribuit semnificativ la inițiativa comună de a lupta pentru un mediu mai sănătos și pentru protejarea pădurilor prin plantarea de arbori pentru o natură mai bogată”, spun repreentanții IJJ Maramureș.