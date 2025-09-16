Astăzi, 16 septembrie 2025, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a efectuat o vizită de lucru la Penitenciarul Baia Mare, unde a inaugurat Complexul Corecțional, un obiectiv strategic finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, în valoare de 46,2 milioane de lei. Noul pavilion, cu o capacitate de 420 de locuri, este destinat persoanelor private de libertate aflate în regim semideschis și include atât spații de detenție, cât și facilități pentru activități educative, sociale și administrative.

Ministrul a discutat cu personalul penitenciarului și cu deținuții, subliniind importanța modernizării sistemului penitenciar românesc, a respectării demnității umane și a creării unui cadru care să favorizeze reintegrarea socială.

Cu prilejul acestei vizite, fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție, a transmis un mesaj scris pe o tablă în sala de activități: „Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare”. El a adăugat că experiența detenției reprezintă o lecție pentru toți cei care ajung după gratii.

Evenimentul marchează o etapă importantă în modernizarea sistemului penitenciar, vizând reducerea supraaglomerării, îmbunătățirea condițiilor de detenție și alinierea la standardele europene.