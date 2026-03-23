Sâmbătă, 21 martie, a avut loc etapa județeană a festivalului de muzică francofonă „Chants, sons sur scène”. Juriul de specialitate a evaluat calitățile muzicale, corectitudinea limbii franceze și prezența scenică a celor peste 30 de concurenți înscriși.

La toate categoriile de vârstă, premiul I a revenit elevilor de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, performanță excepțională obținută prin talent, pasiune și multe ore de repetiții.

Categoria 13-15 ani

Premiul I – Sophie Martin & Ștefan Giurgiu, prof. Cuciureanu Mihaela

Premiul II – Rebeka Szerepi, prof. Sitar-Tăut Daniela

Categoria 16-17 ani

Premiul I – Elisa Iugan & Alissa Jaber, prof. Făzăcaș Aneta

Categoria 18-25 ani

Premiul I – Mara Zah, prof. Sitar-Tăut Daniela

Toți elevii s-au calificat la etapa națională a festivalului. Felicitări elevilor și profesoarelor care i-au pregătit!