Legea nr.245/2025: angajatorii trebuie sa solicite certificat de inregistrare fiscala pentru punctele de lucru cu cel putin un angajat

Prin Legea nr.245/2025 pentru modificarea art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial nr.1204 din 29 decembrie 2025, in vigoare de la 1 ianuarie 2025, se prevede obligatia angajatorilor de a solicita certificat de inregistrare fiscala pentru punctele de lucru cu cel putin un angajat, fata de cel putin 5 angajati din vechea reglementare.

Astfel, angajatorii care au organizata o entitate, cu sau fara personalitate juridica, la alta adresa decat sediul social, cu cel putin o persoana care realizeaza venituri din salarii, au obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a entitatii respective ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor la organul fiscal din subordinea ANAF in a carui raza teritoriala se afla adresa unde se desfasoara efectiv activitatea acelei entitati.