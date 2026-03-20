Un vis început pe ulițele din Vișeu de Sus și purtat prin Spania, terenuri de liga a patra și stadioane modeste din România a devenit, în sfârșit, realitate. Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad, a fost convocat în premieră la echipa națională de selecționerul Mircea Lucescu, la 29 de ani, după un parcurs impresionant și atipic.

Povestea lui începe în Vişeu de Sus, de unde a plecat la doar 8 ani împreună cu familia, în căutarea unui trai mai bun. Destinația: Gernika, o zonă complet diferită de ceea ce știa.

Acolo a învățat rapid limba și chiar dialectul basc, integrându-se perfect. Fotbalul a venit natural: a început la echipa școlii, apoi la un club local, trecând prin toate pozițiile din teren — de la portar până la atacant.

„Idolul meu era Cristiano Ronaldo. Din România, mi-a plăcut mereu Marica. Visam să ajung la Națională”, povestește Coman.

La 15 ani, familia s-a întors în România, iar adaptarea a fost extrem de dificilă. Nu stăpânea bine limba română și a trebuit să o ia de la zero. A început fotbalul în liga a patra, la Moisei, unde a trăit experiențe dure, inclusiv incidente după meciuri.

Drumul a continuat la juniorii de la CFR Cluj, apoi prin împrumuturi și echipe din ligile inferioare. A marcat goluri importante, dar concurența acerbă i-a blocat accesul la prima echipă.

A ajuns să joace inclusiv la niveluri foarte joase, unde realitatea era departe de fotbalul profesionist:

„Când am ajuns acolo, un coleg tundea gazonul, iar o vacă păștea pe teren…”

Totuși, nu a renunțat. A trecut pe la Petrolul, Reșița, iar momentul de cotitură a venit la Corvinul Hunedoara, în liga a treia, sub comanda antrenorului Florin Maxim.

Deși începutul a fost dificil, cu ratări și critici din tribune, Coman a renăscut și a contribuit la o performanță istorică: câștigarea Cupa României.

Drumul nu a fost lipsit de sacrificii. A trecut inclusiv prin perioade în care nu a fost plătit luni de zile, iar mulți i-au spus să se lase de fotbal. După performanțele de la Hunedoara, a ajuns în Liga 1, iar la Arad și-a regăsit forma și încrederea.

Convocarea la echipa națională vine ca o încununare a tuturor acestor ani de muncă și sacrificiu.

„Le-am spus și celor apropiați: voi ajunge într-o zi la Națională. Asta îmi doresc cel mai mult.”

Pentru un jucător care nu a bifat niciodată loturile de juniori ale României, simplul fapt că a ajuns pe lista selecționerului este o realizare uriașă.