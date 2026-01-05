La data de 04 ianuarie a.c., o femeie a sesizat poliția prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-a sustras autoturismul din curtea locuinței. Echipajul de ordine și siguranță publică s-a deplasat în comuna Ocna Șugatag și din primele verificări au constatat faptul că porțile de acces ale imobilului apelantei erau deschise și distruse, iar autoturismul nu se afla în curte, unde ar fi fost lăsat parcat.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au despistat în locul denumit „Sub Coastă” o plăcuță cu numărul de înmatriculare al autoturismului în cauză, iar vehiculul a fost ulterior găsit în proximitatea unui imobil.

Polițiștii au identificat un sighetean bănuit de comiterea activității infracționale. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge și urină. De asemenea s-a stabilit că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, distrugere, violare de domiciliu și conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.