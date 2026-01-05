Ultimele zile au fost solicitante pentru echipajele de salvatori din cadrul ISU Maramureș, care au desfășurat 132 de misiuni și intervenții, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor, asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și alte operațiuni destinate protecției comunităților. O pondere semnificativă a misiunilor a fost reprezentată de acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 110 astfel de solicitări.

La cumpăna dintre ani, echipajele noastre au gestionat două accidente rutiere, unul petrecut în localitatea Chechiș și celălalt în localitatea Firiza. În urma acestor evenimente, 11 persoane au fost evaluate medical, din care 2 victime au fost transportate la spital de către echipajele medicale. Tot în prima zi din noul an, pompierii din județ, au acționat pentru localizarea și lichidarea a 6 incendii la locuințe și deșeuri.

În zilele de 2 și 3 ianuarie s-au înregistrat numeroase situații de urgență, echipajele noastre participând la gestionarea unui accident rutier în urma căruia un branșament de gaze a fost avariat.

În cursul nopții, un incendiu a izbucnit la o saună a unui operator economic din localitatea Borșa. Din fericire, incendiul a fost lichidat prompt, înainte ca flăcările să se extindă la alte clădiri sau să producă victime.

Pompierii băimăreni au intervenit, în aceiași noapte, pe strada Cristian din municipiu, unde s-a sesizat prezența unui miros neidentificat și mai multe persoane în stare de leșin. Pericolul a fost confirmat de aparatele din dotarea echipajelor de pompieri care indicau o posibilă acumulare de gaze toxice. Datorită manevrelor de prim ajutor si a ventilării spațiilor, persoanele afectate și-au recăpătat cunoștința la scurt timp după sosirea echipajelor. În urma acestui eveniment, două persoane în vărstă de circa 65 de ani, au fost transportate la spital pentru investigații amănunțite. Ele prezentau semne de intoxicație cu monoxid de carbon, provenit, cel mai probabil, de la burlanul unei sobe pe lemne aflată în încăpere.

Duminică, 4 ianuarie, echipajele SMURD au fost solicitate în 20 de cazuri. Acestea, alături de echipajele de stingere care au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, au fost prezente pe strada Hornului, din municipiul Baia Mare, unde o persoană prezenta simptome de intoxicație cu gaze. Echipajele au identificat un dispozitiv de încălzit apa, racordat la o butelie de gaz, ca posibilă sursă de intoxicație. Victima a fost transportată la spital, în stare de conștiență.

Aceste evenimente, care se produc în număr mare în perioada iernii, pot fi evitate. Pune pe primul loc familia ta și pe tine, asigurându-te că locuința este pregătită cu adevărat pentru parcurgerea în siguranță a sezonului rece. Dacă încă nu ați curăţat coșul de fum, te sfătuim să soliciți urgent serviciile unei persoane specializate. Curățarea și verificarea periodică a coșului de fum, nu doar că asigură o bună funcționare a sistemului de încălzire, dar previne și acumularea de funingine care poate crește riscul de producere a incendiilor sau intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Reamintim, totodată, importanța verificării periodice a sistemelor de încălzire și a instalațiilor electrice.

Accesați noua variantă a Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență – fiipregatit.ro sau descărcați aplicația de mobil DSU, care oferă informații extrem de utile despre prevenirea sau modul de reacție în cazul producerii unor situații de urgență și este disponibilă gratuit din App Store și Google Play.