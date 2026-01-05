În perioada 31 decembrie – 04 ianuarie, sub coordonarea polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier au fost organizate zilnic acțiuni punctuale pe anumite tronsoane de drum din județ, pentru prevenirea oricăror evenimente rutiere.

Astfel, în cele 5 zile, polițiștii au oprit pentru control și au verificat atât documentele cât și starea tehnică a mai multe autovehicule.

Pentru depistarea și scoaterea din trafic a celor care constituie un pericol conducând în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, conducătorii auto au fost testați cu aparatura etilotest și drugtest.

Pentru abaterile de la normele legislative, polițiștii au aplicat 357 de sancțiuni contravenționale, 108 dintre acestea pentru încălcări ale limitelor legale de viteză.

În plus, au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți la trafic, 38 de conducători auto. Acestora le-a fost reținut permisul de conducere și le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă limitată de timp, conform legii.

Totodată, polițiștii au constatat 10 infracțiuni la regimul rutier, 8 dintre acestea de conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale