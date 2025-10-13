După 25 de ani de lucrări, biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Trestia, a fost târnosită. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Lăcașul de cult i-a primit ocrotitori și pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Au fost binecuvântate clopotnița și noul lumânărar.

„Am poposit duhovnicește în localitatea Trestia din Protopopiatul Lăpuş, care face parte din comuna Cerneşti, o comună cu peste 3.000 de locuitori. Localitatea are ceva peste 500 de locuitori, din care 386 sunt ortodocși, și au o biserică binecuvântată, care este monument istoric de pe la 1868, adică are 157 de ani, pe care au înțeles – deoarece a fost într-o stare de degradare foarte avansată, puțin s-a putut păstra din ea – să facă o restaurare integrală. Biserica propriu-zis este ca o biserică nouă, totul s-a restaurat, de la exteriorul bisericii, dren, alei, schimbarea exteriorului și a culorii exteriorului, acoperișul, învelișul bisericii a fost schimbat, apoi în interior s-a padimentat cu granit, s-a așezat o catapeteasmă nouă, monumentală, s-a reorganizat Sfântul Altar, propriu-zis s-a păstrat din monumentul vechi piatra din care este alcătuită Sfânta Masă, care este foarte importantă, e o mărturie a ceea ce au făcut cei de dinaintea noastră”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

În perioada 1975-1979, sfânta biserică a fost renovată parțial, sub păstorirea părintelui Gheorghe Roman, fiind resfințită în 23 septembrie 1979, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți, în prezența unui imens număr de credincioși.

Slujba de târnosire a fost necesară, deoarece din anul 2000, de când a fost numit preot aici ca paroh părintele Cornelius Mădălin Fangli, s-au executat lucrări prin care a fost restaurată integral sfânta biserică.

Slujba de sfințire a fost făcută cu respectarea cu strictețe a tuturor tipicurilor: sfințirea exteriorului și a icoanelor de acolo prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, însoțite de rugăciunile de sfințire, ungerea cu Sfântul și Marele Mir a picturii interioare, a catapetesmei, a Sfântului Altar și a picturii din întreg interiorul, a proscomidiarului, spălarea Sfintei Mese, construite la data zidirii bisericii, cu aghiazmă și apă de trandafiri, punerea în piciorul Sfintei Mese, pe pat de nisip foarte uscat, a Sfintelor Moaște ale Sfântului Filipos de la Niculițel și a Documentului de Sfințire, și sigilarea lui cu ceară topită, punerea în cele patru colțuri ale Sfintei Mese a icoanelor celor patru Sfinți Evangheliști, care au răspândit Sfânta Evanghelie în cele patru zări, încreștinând pământul, icoane confecționate din granit, ca să țină cât piatra, și sigilate apoi cu ceară topită, după care a fost pus giulgiu, din pânză albă, precum a fost pus în mormânt Mântuitorul Iisus Hristos, Sfânta Masă simbolizând Mormântul Mântuitorului, iar peste giulgiu două acoperăminte de înfrumusețare.

Cu ocazia târnosirii, Preasfințitul Părinte Iustin a dăruit bisericii hramul istoric vechi, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, precum și un hram nou, de vară, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Soborul slujitor a alcătuit din Arhim. Ghelasie Maxim, de la Mănăstirea Rohia, Protos. Serafim Bilț, de origine din satul vecin, Ciocotiș, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Protos. Ioil Nicoară, Mănăstirea Dealu Mare, Protos. Visarion Gherman, de la Mănăstirea Șatra, Pr. Cornelius Mădălin Stan, paroh, Pr. Cristian Pop din Răzoare, Pr. Ciprian Bud din Fânațe, Pr. Ioan Pălincaș din Măgureni, Pr. Ioan Sălnicean din Brebeni, Pr. Augustin Tuns din din Ciocotiș, Pr. Vasile Tuns din Cernești, Pr. Aurelian Thira din Inău, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițeanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, iar la priceasnă a cântat solista Diana Borodi din Iadăra.

Toți cei care au contribuit la renovarea integrală a bisericii au fost distinși.

Preotul paroh Cornelius Mădălin Fangli a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce pectorală.

Primarul Mircea Deac a fost distins cu Medalia Omagială „Preot Nicolae Gherman”.

Consiliul Parohial a primit Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”.

Cântărețul și paraclisierul bisericii, Vasile Danciu, a primit Ordinul Omagial „Preot Nicolae Gherman”, iar Virgil Danciu, fost epitrop, post mortem, a fost distins cu Ordinul Omagial „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici.

Diplome Omagiale au primit senatorul Dan Ivan, viceprimarul Gavril Danciu, Nelu Șovre, fost primar în perioada 2012-2016, binefăcătorii Gavril Leș, Răducu Pop, Onuț Danciu, Gheorgheiță Danciu, Dragomir Danciu, Adrian Danciu, Gavril Danciu, Vasile Danciu, Aurelia Danciu, Ana Boga, Ovidiu Simion, Iustin Marc, Valentin Horgoș, pictorul Alexandru Săsărman și alții.