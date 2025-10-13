O tragedie cumplită a avut loc duminică în localitatea Câțcău, județul Cluj. Doi tineri, o fată de 24 de ani și un băiat de 21 de ani, și-au pierdut viața într-un accident rutier produs pe DN1C.

Potrivit primelor informații, autoturismul în care se aflau cei doi ar fi pătruns pe sensul opus, unde s-a izbit violent de un ansamblu de vehicule. Impactul a fost devastator — pentru tânărul șofer și pasagera din dreapta nu s-a mai putut face nimic, medicii declarând decesul la fața locului.

Durerea familiei este nemărginită. Sora tinerei a postat pe rețelele de socializare un mesaj care a emoționat pe toți cei care l-au citit:

„Drum lin spre cer, draga surioară. 🕊 Cuvintele sunt de prisos acum, dar să știi că te iubim foarte mult și nu îmi vine să cred că nu o să te mai revedem niciodată. 🤍 Sper că ai ajuns într-un loc mai bun. Sunt sigură că veghezi asupra noastră, ești înger acum. 🪽🤍

Dumnezeu să te odihnească în pace! 🕊 Ai lăsat un gol imens în inimile și sufletul nostru! Îmi e dor de tine, surioară. 🤍🪽”

Postarea a fost distribuită de zeci de persoane și a adunat sute de mesaje de condoleanțe. Comunitatea este în stare de șoc, iar prietenii celor doi tineri spun că erau oameni buni, veseli și plini de planuri pentru viitor.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.