Reprezentanții Vital anunță întreruperea funizării apei potabile sau presiune redusă luni, 13 octombrie, în intervalul orar 8.00-16.00, pe str. Gheorghe Bilașcu, str. George Coșbuc, bd. Regele Mihai I, nr. 1-8 și bd. Unirii nr. 1, 3 din Baia Mare pentru lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile – cuplare rețea nouă.

Toto luni, 13 octombrie, între aceleași ore, nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe str. Culturii nr. 6, Piața Revoluției nr. 5, 6, undd se execută lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile- cuplare rețea.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.