Primăria Comunei Groși, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Asociația Dănțăușii din Groși, vă invită cu drag să luați parte la evenimentul: „Oameni și virtuți”, care va avea loc duminică, 26 octombrie, începând cu ora 16:00, la Căminul Cultural din Groși.

Acest moment de sărbătoare va aduce împreună întreaga comunitate pentru a cinsti valorile, tradițiile și oamenii care ne inspiră zi de zi.

Programul evenimentului:

* Atribuirea denumirii „Dumitru Dobrican” Căminului Cultural din Groși, în semn de prețuire pentru contribuția remarcabilă la viața culturală a comunei.

* Omagierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de viață împreună-un simbol al iubirii și statorniciei.

* Spectacol folcloric susținut de artiști ai Ansamblului Folcloric Național Transilvania: Gabriela Ardusătan, Andreea Ghițiu, Ioana Pricop, Diana Topan, Florin Gherman, precum și interpreți talentați din comuna noastră.

Seara va continua cu o masă tradițională, danț și multă voie bună, așa cum ne stă bine nouă, groșenilor!