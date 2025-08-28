Joi, 28 august a.c., în urma probatoriului administrat, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Vișeu de Sus au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 39 de ani.

În fapt, la data 27 august a.c., în jurul orei 02:20, polițiștii din Borșa, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Victoriei, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism.

După oprirea autoturismului, un bărbat de 39 de ani, care se afla în autoturism în calitate de pasager, a ieșit din autoturism și l-ar fi agresat fizic pe unul dintre polițiști.

Întrucât în conflict au intervenit membrii familiei bărbatului, polițiștii au solicitat sprijin.

Bărbatul a fost imobilizat, încătușat și condus la sediul poliției.

În urma agresiunii, polițistul a necesitat îngrijiri medicale.

În urma probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În continuare, se efectuează cercetări de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevazute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

msms