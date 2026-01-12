După ce sighetenii s-au plâns că nămeți îi îngroapă, primarul a decis să intervină cu utilajele serioase.

„Am demarat acțiunea de ridicare și transportare a zăpezii din zona centrală și străzile adiacente a municipiului, sens în care rugăm conducătorii auto să elibereze parcările și să evite deplasarea în aceste zone, circulația urmând a fi restricționată.



Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare și vă invităm, în măsura în care este posibil, să nu lăsați mașinile parcate pe domeniul public.! este apelul edilului către sigheteni.

Se poate mai rău: Deszăpezire făcută cu „cutii de chibrituri sau cu lopeți”