Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a anunțat aprobarea unui proiect de investiții esențial pentru sănătatea comunității: dotarea cu echipamente moderne pentru tratamentul pacienților critici cu patologie vasculară cerebrală acută.

Proiectul, finanțat prin Programul Sănătate și platforma MySMIS 2021, are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru pacienții cu accident vascular cerebral, o afecțiune în care fiecare minut contează între viață, recuperare sau dizabilitate.

Ce aduce proiectul concret?

Datorită finanțării de 22,5 milioane de lei, spitalul va fi dotat cu echipamente esențiale pentru diagnostic și intervenție rapidă:

Ecodoppler transcranian

Angiograf biplan

Computer tomograf

Electroencefalograf

Acestea vor fi completate de dotări suplimentare, menite să asigure un act medical complet, integrat și eficient.

Impactul asupra comunității

Directorii spitalului subliniază că investiția nu este doar despre tehnologie, ci și despre speranță, siguranță și sprijin pentru pacienți și medici. Prin acest proiect, Spitalul Județean de Urgență Baia Mare își reafirmă angajamentul de a oferi îngrijire medicală la cele mai înalte standarde, cu profesionalism și empatie.

Această investiție marchează un pas important în modernizarea serviciilor medicale din județ, oferind comunității un cadru mai sigur și mai performant pentru tratamentul patologiilor critice.