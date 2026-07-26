Elevii din ciclul primar ai Școlii Gimnaziale Cernești au petrecut o zi dedicată lecturii și descoperirii lumii cărților, în cadrul unei vizite la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.

Vizita a avut loc vineri, 24 iulie, iar copiii au fost însoțiți de cadrele didactice Anca Boga, Ioana Corina Blaj, Veronica Pop, Mariana Șovre, Mădălina Popenciuc și Mădălina Bode.

Potrivit reprezentanților Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, elevii au avut ocazia să viziteze instituția, să petreacă timp în compania cărților pregătite special pentru ei și să participe la prezentări interactive de carte.

De asemenea, cei mici au descoperit tipurile și formatele de cărți disponibile la Compartimentul Împrumut carte pentru copii, au aflat informații despre serviciile oferite de bibliotecă și despre pașii necesari pentru a deveni utilizatori ai acesteia. Programul s-a încheiat cu vizitarea expozițiilor de artă găzduite de instituție.

Reprezentanții bibliotecii spun că astfel de activități urmăresc să stimuleze interesul copiilor pentru lectură și să îi familiarizeze cu serviciile pe care biblioteca le pune la dispoziția comunității.