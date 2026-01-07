În cursul zilei de marți s-au înregistrat precipitații mixte, ploaie, burniță și lapoviță, favorizând formarea poleiului. La munte a nins slab. Vântul a prezentat intensificări temporare de până la 54 km/h.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -3 grade Celsius, în Pasul Prislop, Pasul Gutâi, Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș, Cavnic și Băiuț -1 grad Celsius, Sighetu Marmației, Borșa, Moisei, Vișeu de Sus 0 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 24 cm în Baia Borșa, 22 cm la Cavnic, 21 cm la stația meteo Iezer, 19 cm la Băiuț, 15 cm în Pasul Gutâi, 12 cm la Firiza, 7 cm la Târgu Lăpuș, 2 cm la Ocna Șugatag, 1 cm în Baia Mare și la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malul râurilor Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Cavnic, Iza, Mara și Firiza. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu 14 utilaje și s-au împrăștiat 91 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN18B, DN17C, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Angajații societății de drumuri județene au intervenit cu 17 utilaje și au răspândit 182 tone de material antiderapant. Cad precipitații mixte în județ, sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte ninge. În zonele joase se semnalează ceață. Condițiile meteorologice favorizează formarea poleiului.

Majoritatea sectoarelor de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat subțire, proaspăt de zăpadă depus în urma precipitațiilor sub formă de ninsoare.

CJSU reamintește conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumruile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei. De asemenea, vehiculele de tonaj este bine să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru traversarea pasurilor montane din județ. Informați-vă co înainte de a pleca la drum cu privire la condițiile meteorologice și cele din trafic de pe traseul ales. Conduceți preventiv, adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule din trafic. Evitați depășirile inutile, mai ales a coloanelor de mașini.

Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și a opri în siguranță. Folosiți permanent luminile de întâlnire. NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Vremea va se răcește astăzi față de ziua precedentă și va fi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ninge și se va depune strat de zăpadă local 10…15 cm, iar la munte în jur de 20 ….25 cm. Local cantitățile de apă vor fi mai însemnate (10…15 l/mp, iar la munte 20…25 l/mp). Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade, iar cele minime între -5 și -2 grade.