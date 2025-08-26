Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, a transmis că România are nevoie urgentă de adoptarea celui de-al doilea pachet de reforme propus de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

„Această coaliție rămâne credibilă în ochii românilor atâta vreme cât face reforme structurale, reforme pe care cetățenii le așteaptă de prea mult timp. O coaliție care nu schimbă țara și administrația în bine nu se mai justifică în ochii oamenilor”, a subliniat deputatul liberal.

Bogdan a precizat că pachetul reprezintă începutul reformei statului și vizează eficientizarea administrației publice, combaterea evaziunii fiscale, echitate în sistemul de pensii, responsabilitate sporită în sănătate și ordine în companiile de stat.

„Deja suntem în întârziere cu acest pachet, iar această întârziere ne costă pe toți. Fiecare zi de amânare înseamnă pierderi pentru bugetul statului și adâncește frustrarea oamenilor. Coaliția nu trebuie să uite aceste lucruri nicio clipă”, a avertizat Ionel Bogdan.

Deputatul PNL a subliniat că programul de guvernare impune un ritm alert al reformelor, ritm stabilit de premierul Ilie Bolojan, iar coaliția trebuie să livreze rezultate concrete.

„În lipsa lor, punem țara pe tavă extremiștilor și rusofililor”, a conchis Ionel Bogdan.