La data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 13.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați despre faptul că o persoană ar fi suferit vătămări corporale ca urmare a unei autoaccidentări.

Polițiștii au stabilit că un minor de 7 ani ar fi condus o trotinetă electrică pe o stradă din localitatea Lucăcești, iar la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut, suferind leziuni corporale.

Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Dragi părinți, vă reamintim importanța supravegherii copiilor atunci când se deplasează pe drumul public, dar, mai ales, faptul că pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

De asemenea, copiii trebuie învățați:

• să utilizeze trontineta electrică sau bicicleta numai dacă au împlinit vârsta de 14 ani;

• să fie atenți la trafic, iar atunci când folosesc bicicleta sau trotineta electrică, să traverseze strada pe lângă acestea;

•să traverseze numai pe trecerile pentru pietoni, după o atentă asigurare;

• să nu alerge pe trecere.