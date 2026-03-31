Consilierul local Marius Sorin Ilieș, a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care se propune interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Baia Mare.

Inițiativa, intitulată sugestiv „Spune NU păcănelelor”, urmărește limitarea impactului social al industriei jocurilor de noroc, în special asupra tinerilor. Proiectul se află în prezent în faza de consultare publică, iar cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până la data de 5 aprilie, atât online, cât și prin e-mail sau direct la sediul primăriei.

Potrivit inițiatorului, fenomenul jocurilor de noroc reprezintă „un pericol real pentru comunitate”, iar veniturile generate la buget nu justifică efectele negative, precum dependența și problemele sociale asociate. În acest context, se propune eliminarea acestor activități din oraș, inclusiv din zonele rezidențiale.

Proiectul prevede și o perioadă de tranziție de un an pentru operatorii economici și angajații din domeniu, astfel încât aceștia să aibă timp să se reorienteze profesional.

Demersul nu este unul singular. În Slatina, autoritățile au implementat deja o măsură similară, orașul devenind primul din țară fără săli de jocuri de noroc. De asemenea, administrațiile din Iași, Ploiești, Brăila, Zărnești și Constanța analizează sau susțin inițiative similare.

În paralel, consilierul USR a anunțat lansarea unei campanii de strângere de semnături în sprijinul proiectului, începând cu 31 martie 2026, în zona Magazinului Maramureșul din Baia Mare.

Inițiatorul face apel la comunitate să susțină această măsură, subliniind responsabilitatea colectivă de a proteja tinerii și de a reduce expunerea la fenomenul dependenței de jocuri de noroc.