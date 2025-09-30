Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh.

Întrucât în perioada 29-30 septembrie se desfășoară ședința de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale și a discutării altor teme care se vor afla pe ordinea de zi, sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică – informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe a avut loc la 30 septembrie 2007.

Cuvântul în numele Sfântului Sinod al BOR a fost rostit atunci de mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

Înalți demnitari români și reprezentanți ai cultelor din străinătate au fost prezenți atunci la Catedrala Patriarhală pentru a participa la ceremonia de întronizare a noului Întâistătător al BOR.

Au participat, de asemenea, 30 de delegații cuprinzând 90 de ierarhi ai cultelor creștine. Au venit reprezentați ai tuturor Bisericilor Ortodoxe din lume, ai Consiliului Mondial al Bisericilor, ai Conferinței Bisericilor Europene și ai Bisericii Anglicane.

PF Daniel (Daniel Ciobotea) s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș.

A absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970 – 1974). În anul 1979 și-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg.

Din anul 1980, a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveția, unde între anii 1986 și 1988 a fost și director adjunct.

La 6 august 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel. În martie 1990, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul ‘Lugojanul’. La 1 iulie 1990 a fost înscăunat ca Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

A fost ales în funcția de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române după trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007.