În prima zi a noului an universitar, Centrul Universitar Nord din Baia Mare a păstrat vie o tradiție devenită deja simbol al comunității academice: partida de fotbal dintre profesorii centrului și fosta echipă a Ligii Studenților „Pintea Viteazul”.

Evenimentul este inițiat de prof. Lucian Butnar – vicepreședinte al Senatului și președinte al sindicatului CUNBM – și de Andrei Buda, fost lider al studenților băimăreni. Ideea are ca scop apropierea studenților de cadrele didactice într-un cadru relaxat, consolidarea legăturilor dintre generații și promovarea unui stil de viață activ și sănătos.

Ediția din acest an a avut parte de invitați speciali: prorectorul Dinu Daraba a dat lovitura de start, marcând simbolic începutul unui nou drum academic, iar Cristian Angel – fost cadru didactic și fost primar al municipiului Baia Mare – a evoluat în echipa profesorilor, demonstrând că pasiunea și spiritul tânăr nu au vârstă.

Această tradiție continuă să aducă zâmbete, energie și prietenie, transformând începutul fiecărui an universitar într-o adevărată sărbătoare a comunității academice din Baia Mare.