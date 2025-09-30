Pe arii extinse, îndeosebi în cursul zilei de ieri, pe crestele înalte a nins și s-a depus strat de zăpadă (de până la 3 cm în Munții Rodnei și la stația meteo Iezer).

În zona montană înaltă s-a semnalat ceață. Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -1 grad Celsius, 0 grade în Pasul Prislop. Angajații secției de drumuri naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit cinci tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Prislop.

Nu au fost semnalate probleme în trafic, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile (ceață și ninsoare). Vremea va fi astăzi mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse va ploua. În zona montană, la peste 1700 m altitudine, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă (în jur de 2…5 cm). Izolat cantitățile de apă pot depăși 10…15 l/mp. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări pe crestele înalte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime între 3 și 6 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață.