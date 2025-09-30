Direcția de Asistență Socială Baia Mare va marca, miercuri, 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-o serie de activități dedicate seniorilor din comunitatea noastră.

Ne dorim ca aceste momente să fie o sărbătoare a înțelepciunii, a experienței și a valorilor pe care seniorii le aduc zi de zi în viața noastră și să le oferim prilej de bucurie, socializare și de apartenență, dar mai ales să transmitem recunoștința și respectul nostru.

Această zi este despre voi, dragi bunici băimăreni – despre forța, dăruirea și frumusețea vârstei de aur, pe care le prețuim cu toată sinceritatea.