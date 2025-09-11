Aglomerația și graba pot genera reacții periculoase. Vă reamintim că fiecare manevră imprudentă poate genera o tragedie. Este nevoie de responsabilitate și prudență, atât din partea șoferilor cât și a pietonilor. Siguranța începe cu fiecare dintre noi!

Polițiștii au intervenit ieri, 10 septembrie, pe strada Vasile Alecsandri din Baia Mare, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs un accident de circulație sesizat și dispunerea măsurilor legale.

Din verificările efectuate a reieșit că un bărbat de 57 de ani, care conducea un autoturism, ar fi pătruns în stația de autobuz și ar fi acroșat un tânăr de 24 de ani. Tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, stabilindu-se că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările.