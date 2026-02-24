Tentativele de fraudă online sunt tot mai frecvente, iar autoritățile atrag atenția asupra importanței vigilenței în mediul digital. Mesajele urgente, ofertele „prea bune ca să fie adevărate” sau solicitările neobișnuite de date personale și bancare reprezintă semnale clare de alarmă care nu trebuie ignorate.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkuri suspecte și să nu furnizeze informații confidențiale în urma unor solicitări primite prin e-mail, SMS sau rețele sociale. De asemenea, informarea apropiaților cu privire la astfel de tentative poate contribui la prevenirea răspândirii fraudelor.

Pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică, cetățenii pot apela numărul unic 1911 sau pot transmite o sesizare prin intermediul platformei online puse la dispoziție de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Reprezentanții instituției subliniază că raportarea rapidă a tentativelor de fraudă ajută la identificarea amenințărilor și la protejarea altor utilizatori, contribuind astfel la menținerea unui spațiu digital mai sigur pentru toți.