Guvernul României a decis ca, în anul 2026, să fie permisă angajarea a până la 90.000 de muncitori proveniți din afara Uniunii Europene, în încercarea de a acoperi deficitul tot mai accentuat de forță de muncă de pe piața internă.

Decizia vine în contextul unei creșteri semnificative a numărului de lucrători străini în ultimii ani. Dacă în perioada 2015–2016 au fost înregistrați aproximativ 5.500 de muncitori din afara UE, între 2022 și 2025 numărul acestora a ajuns la 100.000, potrivit datelor oficiale.

Pentru a eficientiza procesul de recrutare și a elimina disfuncționalitățile din sistem, Executivul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a fost lansată platforma digitală workinromania.gov.ro. Aceasta va centraliza toate etapele angajării lucrătorilor străini, de la emiterea avizelor până la comunicarea dintre instituții și angajatori, având ca scop reducerea birocrației și creșterea transparenței.

Noua reglementare include și alte măsuri importante. Printre acestea se numără elaborarea unei liste oficiale a domeniilor deficitare, în care vor putea fi angajați lucrători străini, dar și intensificarea controalelor asupra firmelor de recrutare. Totodată, este introdus principiul „angajatorul plătește”, care interzice taxarea muncitorilor pentru obținerea unui loc de muncă.

„România are nevoie de forță de muncă, dar nu cu un sistem opac și vulnerabil la abuzuri”, a declarat la începutul lunii ministrul Economiei, Irineu Darău.

Măsurile adoptate de autorități vin într-un moment în care numeroase sectoare economice se confruntă cu lipsa personalului, iar soluțiile pe termen scurt includ tot mai frecvent apelul la forța de muncă din afara Uniunii Europene.