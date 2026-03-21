Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Parohia Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel și Sf. Martir Antim Ivireanul” din Făurești organizează cea de-a IV-a ediție a concertului solemn de pricesne „Pe Drumul Golgotei”.

Evenimentul va avea loc duminică, 29 martie, începând cu ora 18:00, la biserica parohiei, oferind credincioșilor o seară de rugăciune, liniște și profundă trăire spirituală, în perioada de pregătire pentru Sfintele Paști.

Pe scenă vor urca invitați îndrăgiți, precum Maria Coman, Ionuț Uivarosi, Paul Marincaș, Andrei Rad, Adelin Roman, alături de Corul Parohiei Ortodoxe Făurești, care vor aduce în sufletele celor prezenți emoția pricesnelor și frumusețea cântării religioase.