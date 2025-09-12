Astăzi se împlinesc 177 de ani de la bătălia de pe Dealul Spirii, un moment definitoriu în istoria pompierilor militari din România, când, la 13 septembrie, Compania de Pompieri din București, condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-a opus cu eroism trupelor otomane venite să suprime Revoluția de la 1848.

Ridicat pe Dealul Spirii și inaugurat la 13 septembrie 1901, Monumentul Eroilor Pompieri rămâne un punct de referință al memoriei colective și al recunoștinței față de cei care au luptat pentru libertate și idealuri naționale.

Glorie eternă eroilor pompieri!