Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au intervenit și identificat cu promptitudine un bărbat bănuit că ar fi sustras o sumă de bani dintr-un autoturism și în cadrul activităților desfășurate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

În fapt, ieri dimineață, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din Săpânța că în cursul nopții persoane necunoscute i-ar fi sustras din autoturismul lăsat neasigurat, în curtea imobilului, suma de 12.000 de euro.

De îndată, polițiștii au demarat cercetări specifice în vederea identificării persoanei responsabile de comiterea faptei și recuperării prejudiciului. La doar câteva ore de la sesizare, ca urmare a activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat un bărbat de 45 de ani, bănuit de comiterea activității infracționale.

Ca urmare a cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale a celui în cauză.

Pentru prevenirea unor astfel de incidente, polițiștii vă recomandă să vă asigurați autovehiculele, în mod deosebit atunci când aveți sume de bani sau obiecte de valoare! Un gest de ignoranță a măsurilor de asigurare a bunurilor poate facilita comiterea unor furturi! Asigurați-vă întotdeauna că ați încuiat portierele și geamurile!

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție