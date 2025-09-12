13 Septembrie este ziua cea mai importantă din an pentru arma pompierilor militari, zi în care onorăm curajul și spiritul de sacrificiu al pompierilor, zi de sărbătoare, în care suntem recunoscuți pentru activitatea noastră și în care suntem, deopotrivă, recunoscători pentru toate misiunile duse la bun sfârșit.

În această dimineață, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, a fost marcată ziua armei, printr-un ceremonial militar și religios, avându-i aproape pe toți colaboratorii, prietenii și apropiații pompierilor militari.

Am fost onorați de participarea la ceremonie a reprezentanților autorităților publice județene și locale, care ne-au oferit sprijin în gestionarea situațiilor de urgență cu care comunitatea noastră s-a confruntat. Ne-au transmis gânduri de apreciere și prețuire, asigurându-ne, în continuare, de întreg suportul lor în activitatea pe care o desfășurăm pentru protejarea comunității.

Alături de noi i-am avut și pe camarazii nostri, din cadrul celorlalte arme ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, dar și cadre active sau în rezervă și colaboratori ai inspectoratului nostru.

La ceas aniversar, pentru îndeplinirea cu profesionalism a misiunilor încredințate, au fost avansate în grad, înaintea expirării stagiului minim, 6 cadre militare. Altor 20 de colegi li s-au oferit diplome de merit pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul competițiilor profesionale și sportive, desfășurate în acest an.

Publicul a avut ocazia să se bucure de activitatea de defilare organizată la finalul ceremoniei și de prezentarea unei părți a tehnicii de intervenție din dotare.

La rândul nostru, transmitem un călduros La mulți ani tuturor pompierilor români! Să avem misiuni încununate de succes, putere de muncă și sănătate!