Sâmbătă, 13 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va binecuvânta capela de cimitir și va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia Ortodoxă Ocoliș, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

Duminică, 14 septembrie, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Mănăstirea Săpânța-Noul Peri, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului mic al așezământului monahal. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.