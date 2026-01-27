COD GALBEN valabil de la ora 15:00 până la ora 18:00 pentru zona depresionară a județului Maramureş, respectiv zona localităților: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Săcel, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Săpânța, Remeți, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești.

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.