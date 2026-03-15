Întâlnirea liberalilor din Țara Lăpușului, prezentată public drept o discuție despre problemele comunităților, ridică o întrebare simplă: de ce abia acum se trezesc unii să vorbească despre aceste probleme?

După protestul organizat la Consiliul Județean Maramureș, liderii PNL par să se fi trezit brusc că în zonă există dificultăți reale. Drumuri nefinalizate, infrastructură degradată, investiții promise, dar inexistente. Exact aceleași lucruri despre care oamenii vorbesc de ani… Un exemplu grăitor este drumul județean Rogoz – Cavnic (DJ 109F). În campania electorală din 2020, acesta era prezentat de Ionel Bogdan drept „prioritatea numărul 1.” Au trecut aproape șase ani de atunci și realitatea este simplă: investiția există tot la nivel de promisiune, făcându-se un ping-pong pe seama lui între pnl-iști și psd-iști!

La fel stau lucrurile și cu podul de la Rogoz, care face legătura între Târgu Lăpuș și Cupșeni. Problema nu este una nouă. În 2019, starea podului era deja cunoscută și documentată. În 2021, situația era aceeași. Eu eram sub pod. Ei în birouri! Nici atunci, nici după aceea, nu s-a luat vreo măsură concretă. Astăzi, politicienii discută din nou despre „identificarea unei soluții”, ca și cum problema ar fi apărut peste noapte.

Întâlnirea politică ar fi fost poate mai sinceră dacă la masă ar fi fost invitate toate personajele care influențează, în mod real, jocurile politice din zonă. De exemplu, fostul lider județean „MANolev”, despre care mulți spun că încă trage sforile în Țara Lăpușului – stabilește candidați și influențează decizii care afectează direct comunitățile locale. Dar astfel de realități nu apar în comunicatele oficiale. Iar pentru că la întâlnire a fost vorba și de investiții, mai sunt și alți mustăcioși care au interese în zonă. MANolev nu e singur, nu a fost niciodată! De lipsit, a lipsit viceprimarul psd de Târgu Lăpuș, vopsit în galben ca ouăle de Paște!

Diferența dintre discursul liderilor politici și viața de zi cu zi din Târgu Lăpuș sau din satele din jur este tot mai mare. Ei vorbesc despre un investitor adus la Târgu Lăpuș. Într-o zonă care, din punct de vedere economic, este aproape paralizată. Oamenii nu mai au răbdare cu anunțuri și promisiuni. Au nevoie de locuri de muncă reale și de dezvoltare concretă, nu de povești. Unde e investitorul? Unde sunt locurile de muncă? Ionel Bogdan îl felicită pe primarul Herman că a adus locuri de muncă… Serios? Herman nu este în stare să mâne și să adune nici oile de pe câmp! Noroc că are alți colegi care sunt gospodari adevărați! Cinste lor! Dar ideea este următoarea: Nici urmă de locuri de muncă în Țara Lăpușului! De aceea, entuziasmul din jurul unor „reușite” administrative este privit cu mult scepticism de către localnici. Pentru că, dincolo de declarații, realitatea economică a zonei rămâne una dură.

Desigur, nu toți cei prezenți la astfel de întâlniri sunt la fel. Există și oameni din administrația locală care muncesc cu adevărat pentru comunități și care încearcă să miște lucrurile. Aceștia merită respectul oamenilor. Din păcate însă, munca lor este adesea umbrită de interesele politice, de jocuri de culise sau de lipsa de capacitate a celor care ajung în funcții doar pentru a ocupa un loc.

În final, întrebarea rămâne aceeași: dacă problemele sunt cunoscute de ani, de ce sunt discutate abia acum Pentru că, dincolo de întâlniri politice și fotografii oficiale, oamenii din Țara Lăpușului așteaptă altceva: soluții reale.

Andrei BUDA