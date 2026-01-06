În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 73 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

16 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

7 apeluri pentru Salvamont Gorj,

7 apeluri pentru Salvamont Predeal,

5 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

4 apeluri pentru Salvamont Alba,

4 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

4 apeluri pentru Salvamont Neamț,

4 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

4 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,

3 apeluri pentru Salvamont Bihor,

3 apeluri pentru Salvamont Prahova,

3 apeluri pentru Salvamont Mureș,

2 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

2 apeluri pentru Salvamont Cluj,

2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

2 apeluri pentru Salvamont Suceava,

1 apel pentru Salvamont Harghita.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 76 de persoane. Dintre acestea, 30 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.