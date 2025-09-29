La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din Săliștea de Sus au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

Verificările preliminare efectuate de polițiști la fața locului au relevat că o femeie de 65 de ani, care conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi pătruns pe contrasens, intrând in coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani.

În urma impactului, tânărul a suferit leziuni corporale, astfel că a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din cauza stării de sănătate, tânărul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.

Având în vedere faptul că în județul Maramureș se circulă în condiții de ploaie, polițiștii rutier vă recomandă să conduceți prudent, fără bruscarea comenzilor, prin asigurarea temeinică a fiecărei manevre și să evitați efectuarea depășirilor, care în condițiile unui trafic rutier aglomerat și a vremii nefavorabile, se dovedesc a fi extrem de periculoase.

În ceea ce privește viteza, polițiștii atrag atenția asupra respectării regimului legal de viteză, întrucât viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile de drum și de trafic poate produce urmări grave.

• Înainte de a pleca la drum, informați-vă temeinic despre condițiile meteo și starea drumurilor;

• Adoptați o manieră calmă și adaptați viteza la condițiile de drum,

• Folosiți corect luminile, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceață densă;

• Folosiți centura de siguranță, vă poate salva viața în caz de accident;

• Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice;

• Nu conduceți dacă vă simțiți obosiți.

Conduceți cu multă atenție și răbdare, respectați-i pe ceilalți participanți la trafic, dar și regulile de circulație.