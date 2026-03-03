Primăria Vișeu de Sus anunță că va supune dezbaterii în cadrul Consiliul Local Vișeu de Sus propunerile privind reducerea taxelor și impozitelor locale, în baza Ordonanța de Urgență nr. 9/2026, adoptată în 27 februarie 2026 de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Reprezentanții administrației locale subliniază că, până la adoptarea noii ordonanțe, primăriile și consiliile locale nu aveau posibilitatea legală de a reduce taxele stabilite prin legislația națională, nivelul acestora fiind reglementat prin decizii guvernamentale.

Potrivit comunicatului transmis cetățenilor, Primăria Vișeu de Sus nu a putut aplica alte niveluri de taxe sau reduceri în afara celor permise expres de lege, fiind obligată să respecte cadrul legislativ în vigoare. De asemenea, conducerea instituției precizează că, în urmă cu câteva săptămâni, a fost transmis un memoriu oficial Guvernului prin care s-a solicitat reducerea taxelor, invocând dificultățile întâmpinate de contribuabili.

În contextul noilor prevederi, autoritățile locale anunță că vor analiza toate posibilitățile de reducere permise de actul normativ și vor înainta Consiliului Local propunerile corespunzătoare. După dezbatere și eventuală aprobare, reducerile vor fi aplicate în limitele stabilite de lege.

Primarul Vasile Coman și viceprimarul Marius Andreica au transmis că administrația locală își dorește să sprijine comunitatea, însă va acționa responsabil și transparent, urmând să revină în perioada următoare cu informații clare privind eventualele modificări și impactul acestora asupra contribuabililor.