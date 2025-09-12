Maramureșeanul Paul Ananie va evolua în seara aceasta în cadrul emisiunii Vocea României, la postul Pro Tv.

„A venit ziua cea mareeeeeeeeeee. În seara asta, de la ora 20:30 vă invit să urmăriți pe PRO TV – Vocea României. Da… o să mă vedeți acolo. Da… am făcut-o și pe asta. O să fie nebunie, garantez! Vizionare plăcută!”, este mesajul postat de Paul.

Vineri, 12 septembrie, de la 20:30, revine Vocea României la PRO TV și pe VOYO. Sezonul 13, cu noroc, promite momente surprinzătoare și concurenți spectaculoși.

Îi urăm și noi succes!