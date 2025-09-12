Neacordarea priorității nu înseamnă doar aplicarea unor sancțiuni sau pierderea dreptului de a conduce. Într-o secundă se poate provoca producerea unui accident de circulație! Respectați regulile de circulație!

La data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Izei, soldat cu victime.

Verificările preliminare efectuate au relevat că un bărbat, care conducea un autoturism, nu ar fi respectat semnificația indicatorului Oprire și ar fi pătruns în intersecția cu strada Szilagyi Istvan, intrând în coliziune cu un autoturism condus de către o femeie.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto și a unei pasagere. Acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a fost negativ în cazul ambilor conducători auto.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.