Conform MApN, Ziua NATO a fost celebrată în acest an printr-o serie de ceremonii militare desfășurate atât pe teritoriul României, cât și în teatrele de operații unde sunt dislocați militari români. Evenimentele au evidențiat nu doar respectul față de valorile Alianței, ci și rolul activ pe care România îl joacă în cadrul acesteia.

În cadrul ceremoniilor, au fost arborate drapelul național și drapelul NATO, iar imnurile oficiale au fost intonate într-un cadru solemn, specific momentelor de importanță strategică. Aceste gesturi simbolice reflectă apartenența României la o comunitate de state unite prin valori comune: securitate, cooperare și solidaritate.

Pentru Armata României, Ziua NATO reprezintă nu doar o celebrare, ci și o reafirmare a angajamentului față de misiunile internaționale. Militarii români participă constant la operațiuni și exerciții alături de aliați, contribuind la menținerea stabilității în regiuni sensibile și la consolidarea securității colective.

Apartenența la NATO rămâne unul dintre pilonii fundamentali ai politicii de apărare a României. Într-un context geopolitic tot mai complex, colaborarea strânsă cu partenerii din Alianță oferă garanții esențiale pentru siguranța națională și pentru protejarea valorilor democratice.

Ziua NATO este, astfel, mai mult decât un moment ceremonial. Este o reafirmare a unității și a responsabilității comune, o dovadă că securitatea nu este un efort individual, ci rezultatul unei colaborări constante între state care împărtășesc aceleași principii.

Sub semnul solidarității, România continuă să își consolideze rolul de aliat de încredere, contribuind activ la misiunile și obiectivele NATO.

Foto: MApN