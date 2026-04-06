În cursul zilei de ieri, 5 aprilie 2026, organizația orășenească PSD Târgu Lăpuș și-a ales noua conducere, în urma unui vot la care a participat un număr mare de membri ai partidului.

În urma scrutinului, Mihai Timbuș a fost reales președinte al organizației locale, beneficiind de susținerea celor prezenți. Acesta ocupă funcția din 2019.

Susținere pentru funcția de viceprimar

În cadrul aceleiași ședințe, membrii PSD au adoptat și o rezoluție de susținere pentru Mihai Timbuș în vederea ocupării funcției de viceprimar al orașului Târgu Lăpuș.

Decizia vine în contextul unei reorganizări interne și a dorinței de consolidare a echipei politice la nivel local.

Demisie cerută până pe 8 aprilie

Totodată, în cadrul întâlnirii, lui Călin Bud i-a fost solicitată demisia din funcție, termenul limită fiind stabilit pentru data de 8 aprilie 2026.

Această solicitare marchează o schimbare clară de direcție în interiorul organizației locale.

Lideri importanți prezenți la evenimen

Evenimentul a beneficiat de prezența mai multor lideri importanți ai partidului, printre care:

Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș

deputatul Lucian Morar

senatorul Sorin Vlașin

viceprimarul municipiului Baia Mare, Ionuț Pîrvu

consilierii județeni Andreas Friedl și Dorin Cozma, alături de alți reprezentanți ai PSD Maramureș.

Participare numeroasă și susținere din partea membrilor

Ședința s-a desfășurat în prezența unui număr ridicat de membri PSD, care și-au exprimat votul și susținerea pentru noua conducere.

Atmosfera a fost una mobilizatoare, marcând un moment important pentru organizația PSD Târgu Lăpuș și pentru direcția politică viitoare a acesteia.