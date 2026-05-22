La data de 21 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila și municipiul București.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unor dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, omisiunea evidențierii în acte contabile a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2018-2025, mai multe persoane fizice din județul Maramureș, ar fi achiziționat, din afara țării, mai multe autoturisme second hand, iar, ulterior, le-ar fi comercializat pe teritoriul României, fără a înregistra veniturile realizate, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de peste 3.600.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 13.420 de euro, 14 telefoane mobile, un laptop, 48 de cartușe și alte înscrisuri utile cauzei.

În continuare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, se efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale, pentru tragerea la răspundere a persoanelor bănuite de comiterea faptelor și dispunerea măsurilor legale, în consecință.