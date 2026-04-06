Comunitatea academică și culturală din România marchează dispariția unei personalități de referință a istoriografiei contemporane: Liviu Maior, care s-a stins din viață la 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani. În semn de omagiu, Biblioteca Județeană Petre Dulfu a realizat o vitrină de carte dedicată profesorului, în cadrul Sălii de lectură Carte curentă.

Născut la 2 octombrie 1940, în Beclean, Liviu Maior a devenit una dintre vocile importante ale istoriei moderne, remarcându-se prin studii dedicate Transilvaniei și României, integrate într-un amplu context european. Activitatea sa științifică a fost dublată de o implicare constantă în viața publică și instituțională.

De-a lungul carierei, a ocupat funcții de înaltă responsabilitate: ministru al Învățământului între 1992 și 1996, senator în perioada 1996–2000 și ambasador al României în Canada între 2003 și 2005. Dincolo de aceste roluri, a contribuit la dezvoltarea mediului academic, fiind primul director al Centrul de Studii Transilvane, reînființat în 1991, pe care l-a organizat după standarde moderne.

Contribuțiile sale au fost recunoscute la cel mai înalt nivel. În 1995, a fost distins cu Premiul Academia Română pentru lucrarea „Alexandru Vaida-Voevod între Belvedere și Versailles”, iar în 2004 a primit Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, una dintre cele mai importante distincții ale statului român.

Mai puțin cunoscut publicului larg, dar la fel de important, este rolul său în viața sportivă, fiind implicat activ în conducerea clubului Universitatea Cluj și în susținerea dezvoltării sportului clujean.

Prin inițiativa Bibliotecii Județene din Baia Mare, memoria sa este readusă în atenția publicului, invitând cititorii să redescopere opera și contribuțiile sale. Vitrina de carte devine astfel nu doar un gest comemorativ, ci și o invitație la reflecție asupra valorii cercetării istorice și a responsabilității intelectuale.

Plecarea lui Liviu Maior lasă un gol în mediul academic, dar moștenirea sa rămâne vie prin lucrările, ideile și instituțiile pe care le-a construit.