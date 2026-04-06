Publicul din Baia Mare are ocazia de a trăi o experiență teatrală aparte miercuri, 29 aprilie, de la ora 19:00, la ATP Tech Center. Spectacolul „Sunt un Orb” promite mai mult decât o simplă reprezentație, este o incursiune în universul complex, sensibil și profund al unuia dintre cei mai apreciați artiști români: Horațiu Mălăele.

Cine este Horațiu Mălăele?

Horațiu Mălăele este una dintre cele mai puternice și versatile personalități ale culturii române contemporane. Născut în 1952, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), unde și-a format stilul care avea să îl consacre ulterior.

De-a lungul carierei, a strălucit atât pe scenă, cât și pe ecran, fiind cunoscut pentru roluri în teatru, film și televiziune. A colaborat cu unele dintre cele mai importante teatre din țară, în special Teatrul Bulandra, unde a creat roluri memorabile. În cinema, publicul îl cunoaște din filme precum Nunta mută (pe care l-a și regizat) sau Funeralii fericite. De asemenea, Horațiu Mălăele a preluat rolul iconic al lui Ilie Moromete în filmul Moromeții 2 (2018), regizat de Stere Gulea continuând povestea după interpretarea magistrală a lui Victor Rebengiuc din primul film.

Pe lângă actorie, Mălăele este și un talentat caricaturist, cu expoziții apreciate atât în țară, cât și în străinătate, dar și autor de cărți în care umorul și reflecția se împletesc subtil. Stilul său este inconfundabil: ironic, profund, uneori melancolic, dar mereu autentic.

Un artist al contrastelor

Ceea ce îl face cu adevărat special este capacitatea de a naviga între comedie și dramă cu o naturalețe rară. Într-un singur spectacol, poate provoca râsul în hohote și, câteva momente mai târziu, o tăcere încărcată de emoție. Această dualitate este esența artei sale și motivul pentru care fiecare apariție este o experiență unică.

„Sunt un Orb” – mai mult decât un spectacol

Spectacolul care ajunge la Baia Mare este o demonstrație a acestui talent complex. „Sunt un Orb” nu este doar un show de umor, ci un act artistic complet, în care inteligența textului și forța interpretării creează o conexiune directă cu publicul. Vei râde, vei reflecta și, poate, vei descoperi perspective noi asupra vieții.

Accesul în sală începe de la ora 18:30, iar organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc teatrul de calitate să nu rateze această întâlnire cu un artist emblematic.

Este o ocazie rară de a-l vedea live pe Horațiu Mălăele, într-un spectacol care îmbină emoția, inteligența și umorul într-un mod inconfundabil.

Dacă îți dorești o seară care să te scoată din rutină și să îți ofere o experiență culturală autentică, acest eveniment este pentru tine.