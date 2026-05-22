Specialiștii Serviciului Logistică Medicală Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare au desfășurat o nouă acțiune de educație pentru sănătate, dedicată prevenirii și gestionării mușcăturilor de căpușe — un subiect esențial în sezonul cald.

Copiii din comunitatea Pirită, au învățat, pe înțelesul lor: ce sunt căpușele și unde le găsim,dacă mușcătura doare, ce fac dacă văd o căpușă pe piele, cum acționează un adult,cum ne protejăm corect,ce facem dacă zona se înroșește, cum pot animalele aduce căpușe în casă

Au primit răspunsuri clare la întrebări precum: „Căpușele sar?”, „Ce fac dacă rămâne o parte în piele?”, „Cum mă protejez după joacă?”

Activitatea a continuat la Centrul Civic Gară, unde adulții au participat la o sesiune de prim ajutor, învățând cum se extrage corect o căpușă,cum se dezinfectează zona, când este necesar consultul medical,ce simptome trebuie urmărite timp de 30 de zile.



Aceste acțiuni fac parte dintr-un program periodic desfășurat în comunitățile vulnerabile, menit să crească siguranța copiilor, să reducă riscurile pentru sănătatea publică și să sprijine responsabilizarea adulților.