Chiar dacă e mai ușor să te uiți la un clip de 10 secunde, aleg uneori să scriu. Și o fac pentru cei puțini care încă mai citesc. Pentru cei care încă mai cred că un gând așezat poate cântări mai mult decât o reacție grăbită sau un hodoronc-tronc pe tiktok. Azi scriu despre un subiect care a stârnit controverse în Baia Mare: decizia Comisiei de Sistematizare a Circulației de a revoca avizul acordat Asociației Nord 6 Riders pentru organizarea paradei moto din cadrul campaniei „Respect în trafic”, ediția a XI-a.

Inițial, evenimentul fusese aprobat. O paradă moto programată vineri, la ora 14:00, adică exact în inima unei zile în care orașul este deja sufocat, tensionat, blocat, obosit. Ora la care răbdarea șoferilor este deja consumată de șantiere, claxoane și drumuri care par fără sfârșit. Gândiți-vă așa: ies elevii de la școală, unii își termină programul mai rapid, alții pleacă din oraș.

Recunosc: în prima fază am privit critic această alegere. Și nu din rea-voință, ci dintr-o realitate simplă pe care o simte oricine stă zilnic în trafic. Pentru că, oricât de nobil ar fi mesajul „respectului în trafic”, modul în care îl livrezi contează enorm. Uneori mai mult decât intenția. Am vorbit apoi cu oameni. Cu șoferi, cu motocicliști, cu oameni obișnuiți. Opinia a fost, în mare parte, aceeași: nu era cel mai potrivit moment pentru o paradă!

Sigur, organizatorii au un argument legitim, vizibilitatea. Ideea de a face motocicliștii văzuți, observați, înțeleși. De a transmite un mesaj prin prezență. Dar între un mesaj bun și o execuție potrivită există uneori o diferență care schimbă complet efectul. Pentru că într-un oraș deja tensionat, o paradă la oră de vârf nu mai produce dialog, respect și conștientizare. Produce frustrare. Nu mai creează punți. Iar „respectul” riscă să se transforme în exact opusul lui. Și aici nu e vorba despre tabere. Nici despre „șoferi contra motocicliști”. E despre oameni obosiți, prinși într-un sistem de trafic care îi stoarce zilnic de răbdare.

Da, au existat și reacții urâte. Au existat și reacții decente, argumentate. Dar au fost îngropate sub zgomotul obișnuit al rețelelor sociale: agresivitate, sarcasm ieftin, frustrări personale descărcate fără filtru. Dar acestea, din păcate, au devenit parte din zgomotul obișnuit al societății. O societate în care e mai ușor să strigi decât să înțelegi. În mijlocul acestui haos de opinii, revocarea avizului a venit ca o frână bruscă. Dar poate necesară. Și, personal, cred că a fost o decizie care a calmat lucrurile înainte să scape de sub control. Pentru că uneori administrația nu înseamnă doar să permiți, ci și să înțelegi contextul. Să știi când un „da” spus la timp greșit poate deveni o problemă mai mare decât un „nu”.

Lumea moto este o lume frumoasă. Liberă. Curajoasă. Cu oameni extraordinari. Dar, ca în orice comunitate, există și excepții care pot strica imaginea întregului. La fel cum, și în trafic, există de toate: răbdare și nervi, respect și agresivitate, înțelegere și grabă. Și poate aici e problema reală: lipsa de răbdare dintre noi. Pentru că, în final, toți folosim același drum. Fie spart, fie nu. Doar că unii dintre noi îl parcurg cu mai multă liniște decât alții.

Nu vom reuși niciodată să fim toți de acord. Nci nu trebuie. În schimb, am putea încerca să nu ne mai transformăm diferențele în conflicte. Să nu mai aruncăm cuvinte fără să le gândim. Să nu mai reacționăm înainte să înțelegem. Să nu mai confundăm opinia cu atacul. Poate că asta ar fi, de fapt, adevăratul „respect în trafic” despre care vorbim atât de mult.

Iar pentru cei puțini care au citit până aici, vă mulțumesc. Pentru răbdare. Pentru atenție. Pentru faptul că, într-o lume grăbită, ați ales pentru câteva minute să nu treceți mai departe.

Andrei BUDA