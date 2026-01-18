Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a

Cipru, care deţine preşedinţia rotativă a UE pentru şase luni, a anunţat sâmbătă seara că a convocat reuniunea pentru duminică, potrivit Reuters.

Diplomaţii UE au declarat că reuniunea va începe la ora 16:00 GMT.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale – de până la 25% – produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.

”Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a notat Trump în social media.