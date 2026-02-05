Ziua Mondială a Bolnavului va fi marcată miercuri, 11 februarie, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, printr-un moment de rugăciune și solidaritate dedicat persoanelor aflate în suferință.

Cu acest prilej, începând cu ora 17:00, va fi celebrată Taina Sfântului Maslu, oficiată de Preasfințitul Părinte Vasile Bizău, Episcopul Greco-Catolic de Maramureș. Evenimentul se desfășoară sub egida Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș.

Manifestarea religioasă este dedicată bolnavilor, cadrelor medicale și tuturor celor care doresc să se alăture în rugăciune, oferind un moment de mângâiere spirituală, speranță și întărire sufletească.

Organizatorii evenimentului sunt Asociația Medicală Catolică Maramureș și Misiunea Spital Baia Mare, care invită comunitatea să participe la această celebrare, menită să reafirme importanța compasiunii, credinței și sprijinului față de cei aflați în suferință.