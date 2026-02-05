Menținerea climatului de ordine și siguranță publică reprezintă una dintre prioritățile polițiștilor maramureșeni. Ieri, 4 februarie, la nivelul județului polițiștii au organizat trei acțiuni, în sistem integrat, împreună cu jandarmi și polițiști de frontieră.

Astfel, la Borșa au fost legitimate 77 de persoane, o parte dintre aceștia în calitate de conducători auto. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale și au retras două certificate de înmatriculare.

Verificări similare au fost efectuate și la nivelul orașelor Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus, unde au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 3.000 de lei.

Astfel de acțiuni vor fi organizate și în perioada următoare.